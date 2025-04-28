李兆基設靈 政商公眾弔唁致敬

香港地產商界的代表人物之一，人稱「四叔」的恒基地產前主席李兆基，今年3月17日在家人陪伴下安詳地與世長辭，積閏享壽100歲。遺體奉移香港殯儀館治喪，昨日設靈，多位政商名人到場，下午陸續有市民前來致祭。靈堂地下設大型佛壇，由李兆基家人精心布置，佛壇壇儀委託華嚴蓮社主理，並邀請高僧，由4月25日起連續4日誦經祈福，以表達對李兆基的深切敬意與無盡懷念。今日將舉行團體公祭，採用佛教儀式大殮，另擇吉扶柩返回原籍順德大良安葬。

播紀念影片 小冊子供取閱

公眾悼念區以白色大型帳篷籠罩，現場放置大量白色鮮花，莊嚴肅穆。喪禮期間，當有公祭進行或殯儀館靈堂過於擠迫時，工作人員將會陪同前來致祭的人士，到對面球場上設置的大型帳篷悼念區，向四叔致祭。屆時該處將設祭壇，並提供弔唁留言冊，播放四叔紀念影片及展示各界弔唁函件，同時亦會提供李兆基紀念小冊子，供致祭人士取閱。球場的開放致祭時間為27日下午1時半至晚上7時，及28日上午9時至下午1時。