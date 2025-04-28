逾250學童同時猜硬幣 挑戰世績

【本報訊】本港再有望打破世界紀錄！逾250名來自不同學校的兒童攜手合作，挑戰健力士世界紀錄稱號「最多人同時玩猜硬幣遊戲」，學習關於硬幣和香港發展的歷史，再將硬幣用作裝飾雕塑。主辦機構希望該活動能啟發兒童，讓他們相信每個人都有能力改變世界。

古錢幣啟發 打造「餘意」雕塑 主辦機構邀請了本港著名設計師及藝術家韓秉華，打造名為「餘意」 （Token of Appreciation）之雕塑。此名是以聯合國兒童基金香港委員會募集得來，以不再流通或不能兌換的各國硬幣零錢之「餘」以惠澤社群，體現助人為快樂之本。雕塑以魚為造型，加上各國硬幣零錢，經由精工鑄鍛而成，靈感源自殷商時期之青銅魚形錢幣。

雕塑象徵豐饒與繁榮，遙想昔日香港漁港風貌，亦禮讚其蛻變為國際金融中心之輝煌歷程。硬幣化作魚身鱗片，呈現閃爍效果，猶如歷史長河中點點星光，輝映着香港同心同德、奮勇向前之精神。

機構指活動旨在啟發兒童，讓他們相信每個人都有能力改變世界。兒童們不僅參與了挑戰世界紀錄，更親手將一枚枚硬幣放置在「餘意」雕塑的底座，象徵每位兒童都能為創造更美好的世界貢獻一分力。即使是微小力量，也能支持全球兒童的生存、發展、受保護和參與等權利。