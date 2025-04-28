教師運動節揭幕 迄1200人參與

【本報訊】「第十五屆教師體育節」昨日揭幕。本屆活動以「喜迎全運」為主題，貫穿全年舉辦9項賽事，包括躲避盤、羽毛球、乒乓球、輕排球、三人籃球、五人足球、保齡球、跳繩、飛鏢，亦特設「大灣區教師聯誼賽」，促進區域教育交流。截至目前已進行了足球及輕排球兩項賽事，吸引逾1,200名教育工作者參與，展現教育界團結向上的精神。

增保齡球飛鏢項目 活動由香港教育工作者聯會主辦、香港賽馬會贊助。教聯會副主席王惠成昨致歡迎詞時表示，本屆活動規模擴大，新增保齡球、飛鏢等項目，並首推師生同場競技，期望透過體育促進教育界身心健康及互動。他強調，教聯會一直致力為同工提供專業發展及身心支援，未來會繼續推動多元化活動，回應同工所需。

教育局副秘書長陳碧華表示，教育局一直重視學生的體育發展，透過學校課程、教師培訓及「躍動校園活力人生計劃」（ASAP）等舉措，協助學校提升學生體適能及體育認知，培養正向價值觀。為響應第十五屆全運會，教育局設立專頁提供資源及資訊，配合倒數200日活動，呼籲師生及市民積極參與。

中國香港前女子羽毛球運動員葉姵延認為，教師體育節是推廣運動的重要平台，呼籲參與者賽前充分熱身、注重安全，並透過競技深化交流，傳遞健康生活理念。