研建築節能 城大教授獲工程科技獎

【本報訊】香港城市大學能源及環境學院副院長（國際事務及拓展）兼副教授曹之胤教授，榮獲香港工程院頒發2024年度香港工程科技獎，以表彰其於建築節能技術領域的成就及貢獻。

曹的研究工作專注於熱傳導、能量轉換及先進工程材料等領域，結合理論分析與實驗研究，為建築熱管理、室內環境優化、空間降溫、冷藏技術及節能建築技術提供創新解決方案，有助應對全球迫切的環境挑戰。

列全球前2%頂尖科學家 對於此次獲獎，曹之胤表示深感榮幸：「這個獎項不僅是對我個人研究工作的肯定，更是對我們整個團隊多年努力的認可。」曹的研究成果廣受學術和研究界認可。他於2024/25年度獲研究資助局「研究學者計劃」撥款約530萬元，用以開展智能建築外殼系統的研究。自2020年起，他連續入選史丹福大學發布的「全球前2%頂尖科學家」名單。

秉承大學推動科研成果轉化為實際應用的理念，曹積極將創新技術應用於實際層面，助力社會及環境的可持續發展。他迄今已申請17項專利，並領導團隊透過城大HK Tech 300計劃共同創立初創企業，推廣被動輻射冷卻技術，實現節能減碳目標。

香港工程科技獎於2022年設立，並獲創新科技署支持，旨在表揚於工程科學與技術領域具卓越成就及貢獻的年輕科學家、工程師及技術專家，推動本地創新及科技發展。