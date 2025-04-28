自資院校超收非本地生嚴重 收警告信須糾歪風

珠海學院內地生佔六成 或礙日後開辦課程 現時部分自資院校相關收生已超出上限，其中珠海學院最為嚴重，內地生佔比逾六成，教育局局長蔡若蓮昨日表示，會嚴肅處理自資院校超額收非本地生問題，局方已向有關院校發警告信，要求糾正情況，她指出自資院校流動性大，難以準確估算，加上已收生，相信情況需要時間糾正，但會記錄在案，亦會將這個警告信的訊息給予學歷評審局，或影響到日後開辦課程或續牌及發展，故院校都非常重視。她又指，若將來北部都會區的大學城落成，有更多配套，或可進一步提高八大非本地生四成上限的比例，亦即逾6,000人。

本學年本地8間資助大學的內地教職員增至約四成，本地及其他地方分別佔約三成，外界關注這樣的發展是否健康。蔡若蓮出席電視節目時提到，高等院校教職員比例目前為「3：3：3」，部分院校或略有變化，但信相院校會有自覺，不會因方便而令比例失衡。而本港近年推動創科，內地有相關的人才、學者，不排除大學因而增聘多了，惟她亦強調大學重視國際化，相信未來10年這個比例會維持。

蔡若連續指，內地有教育強國建設綱要，都十分需要創科相關的尖端學者留在國內，不認為香港會搶到很大量的相關人才，亦不覺得大學會在這個階段將內地教職員比例增加至五成，不過將來以中國教育發展高速的程度，以及多年以來那麼多人到海外留學，不會排除會因環境變化而考慮回流。

關稅戰未見影響歐美學術交流 對於關稅戰持續，蔡若連表示，暫時未見到國際局勢影響本港跟歐美的學術交流，本港與歐美的院校學生交流協議也繼續進行，反而在政治問題的環境下，更加珍惜民間之間友誼。

她又指香港歐美、東盟及一帶一路等國家全面推廣留學香港品牌，本港學術環境及政府投放相對穩定，這兩年反而吸引多了海外學者來港教學或研究。