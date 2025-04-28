撤對沖5‧1開始 轉制前炒人無助省開支

【本報訊】周四（5月1日）為強積金轉制日，即強積金對沖機制會取消，僱主不可使用其強積金強制性供款累算權益對沖僱員的遣散費或長期服務金。當局強調，僱主在轉制日前解僱員工並不會節省開支；政府同時會向僱主提供為期25年、總額超過330億元的資助，分擔僱主轉制後部分的支出。

不少僱主以為提早「炒人」有着數，或可節省開支，但勞工處指出此舉無助節省開支，因為僱主可繼續用現職僱員整段受僱期的僱主強積金供款累算權益，對沖遣散費或長服金轉制前部分；而現職僱員的遣散費或長服金轉制前部分，會以轉制日當時的工資及服務年資計算。因此無論僱員在轉制日之後，工資有否增長或年資長短，其遣散費或長服金轉制前部分的款額都不會增加。

當局稱，為減低僱主在轉制日前裁員的風險，取消對沖不具追溯力。在一般情況下，僱主在轉制日前解僱現職僱員，然後聘用新僱員，遣散費或長服金的支出反而會更多。現職僱員整段受僱期的僱主強積金供款累算權益可繼續用作對沖轉制前的部分，因此保留現有僱員可以讓累算權益繼續增長，日後用以對沖轉制前部分。假設僱主在轉制日前解僱有5年年資的僱員甲，並在轉制日後另聘僱員乙5年，而兩人終止僱傭關係前最後一個月工資同樣是22,500元，經計算後僱主在轉制日前解僱現職僱員，然後聘用新僱員，須多支付6,000元的遣散費或長服金轉制前的部分。

撥330億資助僱主 為期25年 為配合實施取消強積金對沖安排，政府將會向僱主提供為期25年、總額超過330億元的資助，代僱主承擔部分遣散費及長服金支出。在取消對沖的首25年內，僱主在裁員時要支付的遣散費或長服金，將循序漸進地增加，由首3年的50%，逐步增加至第20至25年的95%，此後才由僱主負擔全部支出。