外判工就業不穩定 勞團促政府帶頭叫停

【本報訊】勞工團體認為外判制度不但無法節省資源，更會影響勞工權益。按照政府數據，上年度截至去年10月底3部門共批62億元外判合約，截至今年2月底，4個月上升53.2%至95億元；非技術員工數目則上升76.4%，達到逾萬人，但當局在最新的回覆則撇除房屋署的外判數據，指該署是房委會的執行機構，為公營機構，無備註其數據。有議員認為外判員工普遍就業不穩定，工資偏低、工時過長，只有外判商獲利，形成「三輸一贏的局面」，期望政府帶頭取消。

財經事務及庫務局局長許正宇去年底回應議員書面質詢時表示，當局沒有備存政府各類服務的外判工人數目資料，但直至去年10月底，包括房屋署等4個主要採購部門的服務合約共涉及約4萬名非技術員工。回覆的附件交代，2024/25財政年度截至去年10月31日，4個主要採購部門排出95.5億元的合約，涉及8,619名非技術員工。

但當局早前回應議員就特別財委會的提問時稱，房屋署是房委會的執行機構，是獨立於政府的公營機構，因此沒有備存房屋署非技術員工服務資料，當中只提供康文署、食環署及產業署的非技術員工合約資料，因此本報剔出房屋署的數據計算另外3個部門的非技術員工合約資料的轉變。

綜合兩份政府回覆，康文署、食環署及產業署3個部門，2024/25財政年度批出的合約價值由10月底的62億元，上升至2月底95億元，4個月升53.2%；非技術員工數目則由5,874人升至10,364人，上升76.4%。

僅外判商獲利 變三輸一贏 議員黃國認為現時政府大量採用外判制度，不少數據表明外判服務已無法節省資源，同時也導致外判員工面臨就業不穩定，工資偏低、工時過長、難以累積年資等問題，嚴重損害其應有權益，市民並得不到好的服務，贏的只有外判商，造成三輸一贏的局面。他建議特區政府應以身作則保障勞工權益，帶頭取消外判，建議成立非盈利公營市政服務機構。

事實上，以往康文署外判工亦出現鬧劇，例如早前有市民發現有外判的園藝公司工人，在粉嶺百福田心遊樂場背着機器，操作割草機在寸草不生的沙地上除草，更在除草過程中弄傷樹木。另一事件是較早前在九龍公園一個大型水池，有清潔工人在「放水」清洗時沒撈起池中數以十計的巴西龜及其他魚類，令牠們慘被乾煎，有魚在泥濘中苦苦掙扎。有救援動物組織更發現，有清潔工人期間將龜掉落地上及腳踢牠們，狠批行為「極不人道」。