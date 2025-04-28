代供MPF冇時間表 34萬低薪族怕彈票

每年開支增14億 財赤恐無能為力 新一份《財政預算案》提出削減一系列福利，令基層市民生活百上加斤。曾有議員就「為低收入人士代供強積金」的措施向政府「追數」，當局稱積金易平台全面運作後會落實相關措施，但至今仍未公布細節。有議員認為代供強積金是「精準扶貧」措施，擔心政府因財赤而「走數」。另有議員認為措施是「花小錢辦大事」，估計每年財政開支為13至14億元，能讓34萬名基層勞工受惠，而政府應在平台年底「全面運作」時提供時間表，直言若「再研究可能又拖幾年」不理想。另外，有婦女勞工團體昨到政府總部外請願，要求政府加強保障勞工權益。

政府在2020年初提出為低收入僱員和自僱人士代供5%強積金，當時估計約20萬名月入少於7,100元的人士受惠，預計當強積金管理局於2024年推出「積金易」中央電子平台後實行。但曾有勞工團體指上次調整強制性供款的上下限是2013年，現時3萬元及7,100元的上下限已嚴重滯後。

財經事務及庫務局局長許正宇去年底書面回覆書面質詢時稱，「措施須待積金易平台全面運作後方可實行」。許解釋，措施涉及龐大數量的合資格人士和強積金戶口，勞福局計劃聘請第三方顧問進行詳細研究，確保有關措施技術上可行及不會影響積金易平台長遠的運作，以及審視對政府財政構成的影響。

積金易平台去年6月底運作至今已超過10個月，現時受託人陸續將資料轉移至平台，預料今年底完成轉移。議員林振昇認為政府差不多是時候公布細節，但現時仍未有消息公布，擔心政府因為財赤而不落實代供強積金安排。他指政府提出措施時仍未有疫情和財赤，因此會否繼續落實「就不得而知了」。

受惠人月薪不足萬元 林振昇指《財政預算案》公布了不少開源節流措施，例如削減取消學生津貼等福利，但是為低收入人士代供強積金是「精準扶貧」措施，期望財赤紓緩後盡快落實。他指相關低收入人士月入或不足一萬元，是真正基層前線員工，數量亦應少於「十萬八萬」。

他指相關低收入人士毋須繳付僱員部分強積金供款，變相削弱退休保障，政府代他們供款便能「精準扶貧」，讓基層有更多退休保障。據他了解，稍後供款下限有機會提升到一萬元，主要影響外判清潔工，8小時舊樓保安員等人士。

另一議員黃國認為代供強積金是「花小錢辦大事」。他估計措施每年帶來13至14億元財政開支，但能讓34萬名基層勞工受惠。他認為政府在施政報告指香港要「拚經濟、謀發展、惠民生、添幸福」，而代供強積金正正就是「惠民生」的重要措施。

憂「再研究又拖幾年」 被問及目前是否只能待年底所謂「積金易平台全面運作」後，才能向政府「追數」，黃國認為「起碼要有一個時間表和路線圖」。他認為政府若然要落實相關措施，便要提供落實時間表，擔心「再研究可能又拖幾年」，如此並非理想情況。

實際上，黃國所屬的勞工團體提出的6項倡議，除優化強積金制度外，還包括「立法保障平台外送員權益」；「嚴格監察輸入人才及外勞計劃」；「立法規管建築設計安全」；「進一步加強本地人才培訓」及「政府帶頭取消外判」。

婦女工會提6項建議 另外，香港婦女勞工協會昨與多名工友昨到政府總部外請願，亦提出6項建議，特別是婦女勞工權益。該協會認為修訂連續性契約無助保障零散就業勞工、最低工資受惠人數少，以至要求暫停輸入外勞等，協會代表向政府遞交請願信，盼當局加強保障勞工權益，進一步提升生活幸福感。