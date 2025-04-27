撥亂反正：上任百日 一事無成

美國總統特朗普上任將滿100日，至今看來，不論在經濟、內政或外交等多個方面，都是一事無成，甚至愈搞愈衰，令「美國再次偉大」變成「美國加速沉淪」。

經濟政策本應是特朗普的強項，他在選舉時承諾將工廠、職位和資金重新帶回美國本土，成功吸引不少中間派選民轉為投他一票。但其「對等關稅」措施未見其利，先見其害，導致股市、匯市、債市大幅波動，民眾因害怕物價飆升而瘋搶物資，聯儲局因憂慮通脹重臨而拒絕減息，美國經濟即使未陷衰退，也肯定會大幅放緩。

特朗普聲稱這只是陣痛，隨着愈來愈多國家向美國「跪低」，調低貿易壁壘，情況不久便會轉好。且不論有關說法是否真確，眼前的事實是，絕大部分選民和政客都是短視的。調查顯示，美國民眾對特氏的經濟政策支持度跌至新低，愈來愈多共和黨議員和州長開始擔心，關稅政策會打擊自己的連任機會。

內政方面，特朗普政府反LGBT、反毒品、反移民、反「反猶」不遺餘力，有助鞏固其傳統支持者，但放任親信馬斯克大幅削減聯邦政府的人手及支出，受影響的可不僅是左翼自由派人士。就關稅政策與特朗普出現分歧的馬斯克決定淡出政府了，他損失的是旗下電動車公司Tesla的部分股價和銷售額，身為全球首富的他絕對輸得起，但其遺留的政治惡果則由特氏及其他共和黨人承受，他們可能輸不起。

特朗普在打擊非法移民方面確實做出成績，但同時卻被指誤將一些合法美國公民也一併送走，並令許多歐洲及亞洲的高消費旅客和高智商人才，也不敢再到美國旅遊、留學或經商，令美國在政治、經濟都逐漸「孤島化」。稍後再評論其外交百日成績表。