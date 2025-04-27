冰鑑春秋：民進黨的千刀萬里追

國民黨前立委蔡正元，因為「三中案」纏訟多年，一審被判有罪，目前仍在二審審理中；但前日出庭時，檢察官忽然要求法官裁定：一、限制出境。二、提高保釋金。三、戴電子腳鐐。結果法官認為依法已經不能限制出境，所以判定蔡正元需佩戴電子腳鐐。此前蔡正元曾表示，日本前防衞副大臣中山泰秀4月初託人跟他說，賴清德要整郭正亮、傅崐萁與他，果然現在就用司法對他下手。一個審理多年的案子，到現在才要他戴電子腳鐐，實際上比限制出境更羞辱，因為戴了電子腳鐐，就不能接近機場與港口，實際上也等同限制出境，這很明顯是對蔡正元的下馬威。

賴清德上台後，對敵手不留餘地的窮追猛打，已給台灣人留下深刻印象，鄭文燦、柯文哲中箭不說，連昔日黨內前輩林濁水、呂秀蓮、謝長廷與陳水扁，只不過勸賴清德不要做得太過頭，也被側翼圍剿追殺。而手握大權的賴清德，卻對此完全不予置評，沒有出言遏止，要說不是他授意為之，還有多少人會相信？

顯然，賴清德就是標準的雞腸鳥肚，所有得罪過他的人，一個都別想跑！不僅郭正亮、傅崐萁等人需要當心，朱立倫、黃國昌等在野黨領袖，也別以為自己能跑得掉。近日檢調史無前例的連續搜索國民黨4縣市黨部，還羈押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹就是明證，接下來還將陸續約談朱立倫與謝龍介等人，這是不折不扣的千刀萬里追。

所以在野黨若還是有人心存僥倖，最後的結果就是被賴清德抄家滅族，永世不得翻身！面對這種完全不講道理的兇狠對手，在野黨唯一的選擇就是對抗到底！沒有破釜沉舟、豁出一切死磕到底的決心，還是趁早登出這個不屬於你的遊戲吧。