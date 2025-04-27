筆下風雲：全無分析 屢判屢錯

西方經常誤判中國早就不是新聞。美媒透露，白宮官員私下承認特朗普誤判形勢，未能準確預測中方反應，原以為中國會是首批請求關稅豁免的國家，但事與願違。所謂知己知彼，百戰不殆，美國連對華打關稅戰也是全無分析，不輸才怪。

單是習特有沒有通電話、雙方官員有沒有就關稅進行磋商，便各執一詞，各說各話。特朗普堅稱有跟習近平通話，雙方官員有會議討論，但中方直斥為假消息、假新聞，外界更相信哪一方？特朗普向來言而無信，美國信譽蕩然無存，他所謂的跟習通話，時間內容欠奉，根本無法令人信服。之所以放出假消息，是因為特朗普誤判了形勢，料不到中國這麼強硬，國內民意和經濟愈來愈差，被逼得急了。

為何會誤判形勢呢？皆因特朗普以為今日的美國，仍是上世紀80年代的美國，以為中國不能失去美國市場。他事前完全沒有詳細研究中國，更無留意到，中國自第一次跟美國打貿易戰至今，出口到美國的比重已大大降低。中國做好了跟美國脫鈎斷鏈的準備，不斷深化中東、東盟、南方市場，加強內循環，大增資金提升科技發展，能夠自給自足。

美國卻仍然只知印鈔舉債，耽於逸樂，製造業空洞化，人民吃不了苦。現在更因為關稅問題，零售商面對無貨可賣的窘境。中國人可以不用美國貨，但美國人日常生活離不開中國貨，哪一方面的衝擊更大，不言而喻。何況特朗普狂妄無禮、便宜佔盡的作風，令盟友也吃不消。他以為祭出關稅戰，就可迫令盟友屈服，跟隨美國排斥中國，卻因為過於橫蠻，連日本、加拿大等小弟也指揮不動，中國則趁機拉攏其他國家抱團取暖。

世界早就改變，美國屢判屢錯，誰勝誰負，不是很明顯嗎？