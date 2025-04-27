坦言集：特朗普王朝

特朗普政權，不可以用傳統的資本家或商人為主政權來看待。傳統美國政權建基在金權政治，選舉靠的是金主的投入，候選人不是制訂政策來執行，而是採取金主支持和推動的政策，以金主的利益為依歸。總統或其他出選人物，只是金主選舉機器內着力公關的分工者。如拜登那樣，最後決策是總統，但簽署法案命令的往往是機械筆。即使在行政體制內，亦有各類分工，各種傳統文化、習慣、規矩，選舉出來的官員會受牽制。

這建立在規矩上的金權政制的特色，比專政體制優越。但是，特朗普第二任的當權，一是他的民粹主義個人聲勢，在爭取選票方面可以不完全依靠金主的資金投入。他的個人民望和魅力，近似納粹主義等極端政治意識形態的情況。他的政治民粹主義，與金主的政治操縱可相互抗衡，甚至民粹主義變成主導。

二是特朗普的民粹主義協助共和黨人在國會選舉中獲勝，既使共和黨在國會兩院獲勝，也使議員依賴他的支持。結果是總統與國會兩大政治力量集中操於特朗普之手，在美國政治史上首次權力這樣集中於總統個人。因而特朗普可以用行政命令治國，擺脫國會的監管與制約，更可動用國家資源進行政府與社會的大改革，動輒廢除聯邦機構，取消政策，解僱官員，並且在外交及經濟政策方面任意妄為。他代表的是他個人的執着和企圖，以及他採納的其他建議。

特朗普另一特別之處，是追求個人利益，不擇手段，例如發行個人的Meme幣。更重要的是，他的政策朝令夕改，全憑他一人口說為憑，且是以美國最重要的政策，對國際國內金融衝擊最大者來作反覆。結果是美國及國際金融市場劇烈波動，他竟可以公開介紹他的金主老友某天賺了25億美元，立刻使人聯想到這些金主在市場上獲巨利，是否藉內幕消息進行投機？因為政策急劇反覆，決定與知情者主要是特朗普，他的家人、親朋戚友、政治盟友，是否也牽涉入他這用決策反覆轉變在金融市場圖利的騙局中？

在特朗普上任近100天裏，若真的利用政策反覆來牟利，獲利便是數百億美元以上，依此他便與馬斯克等同為世界巨富。在下一次選舉中，他便成最大的金主，把民粹主義與金權政治集中於他個人身上。這樣蛻變的美國特朗普王朝，會對世界政經大局有甚麼破壞呢？