車剷行人路 撞斃倚欄老翁

【本報訊】昨晚近7時半，執法部門接獲報案，指一輛輕型貨車沿粉嶺龍馬路往皇后山邨方向行駛，當駛至近龍馬路與龍峻路交界、近皇后山一號對開，司機懷疑收掣不及，貨車撞倒一名男途人並把其捲困車底。救援人員接報趕至，利用工具劏開輕型貨車車身，從車底救出該名姓劉（77歲）男途人，惟他頭部嚴重受傷昏迷，由救護車急送北區醫院搶救後，至晚上約8時半被證實傷重不治。

涉危駕致死 司機被捕 警員圍對現場，涉事輕型貨車右邊車頭嚴重毀爛，擋風玻璃爆裂，路旁約4米長鐵欄及一支道路指示牌被掃毀。執法部門經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕一名姓黃（51歲）男司機，意外原因及經過有待進一步調查。運輸署宣布，受事件影響，龍馬路（來回方向）全線封閉，上址交通繁忙。

有車Cam片段顯示，身穿白衫短褲男事主，當時正倚靠行人路轉角處鐵欄疑在等人。事發一刻，涉事輕型貨車沿龍馬路往皇后山邨方向疾馳，期間突然失控剷上行人路，而男事主正望向道路另一方，意料不到死神從後驟至，隨之連人帶欄被掃倒；其時，有另一途人剛與事主擦身而過，幸好在毫釐之差下避過一劫。

意外後，輕型貨車車頭冒煙，男司機離開車廂，並從車內抱起一名女童至路旁，而另一女乘客緊接落車協助照料女童。男司機其後折返車內，懷疑取出女童的個人物品交予同行女子，然後他再一次走向輕型貨車方向，跟着消失在鏡頭之外，未知他是否報案求助。