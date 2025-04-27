地盤沙石狂風吹飛 擊碎房車擋風玻璃

高空墮物一日兩單 拆棚竹枝砸中兩男 牛頭角一個興建中的公屋地盤，昨日凌晨疑有沙石被強風捲起，「飛沙走石」從天而降，擊碎停泊路旁一輛私家車的車尾擋風玻璃。正在附近工作的車主循聲查看，赫見愛車被毀，即時利用「天眼」尋兇，當得悉真相後大感無奈，只能大嘆「唔好彩」。另外，新蒲崗一幢正進行拆棚工程的工業大廈，昨日上午有竹枝飛墮而下，擊傷兩名男途人。執法部門經初步調查後，拘捕一名拆棚工程負責人。

昨日凌晨約4時，一輛停泊於牛頭角定安街55號一汽車美容店對開的私家車，懷疑被從高處墮下的石塊擊中，砸毀車尾擋風玻璃。警員接報到場，向車主了解情況，經初步調查後，把案件列作「高空墮物有車輛損毀」處理，初步不排除事件與附近一個興建中的公屋地盤有關。

車主稱「唔好彩」 維修費$3000 據了解，車主何先生是現場一間汽車美容店的負責人，事發時正在店內工作，由於留意到街外強風陣陣，他擔心刮起來的沙石會傷及座駕，遂把車輛泊前兩個車位，詎料座駕未能幸免於難。

事發一刻，何先生乍聞一聲巨響，遂循聲步出店外查看，赫見座駕受破壞後，即時翻查「天眼」片段追尋原因。他透過影片攝下的意外經過，始得悉事件並非人為，而是有沙石被狂風捲起吹落街，其中一粒小石塊擊中其座駕。他分析指，由於車尾玻璃較薄，遭天降小石擊破並不奇怪，又形容自己是「唔好彩」，估計維修費用約需3,000元。

另外，昨日上午約10時，兩名分別姓蔡（54歲）及姓廖（60歲）男子，途經新蒲崗大有街2至4號對開，突然有一支約一米長竹枝，疑從上址一幢正進行拆棚工程的工業大廈高處墮下，兩事主猝不及防被擊中，其中蔡男胸部受傷，而廖男則額頭受傷。

救援人員接報趕至，發現兩事主清醒，替其敷治包紮後，再由救護車送往伊利沙伯醫院治理。執法部門經初步調查後，以涉嫌「容許物體自建築物掉下」，拘捕一名姓楊（46歲）男子，並把他帶走調查。據悉，被捕男子是拆棚工程負責人。