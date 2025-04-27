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抽油煙機焚宅 濃煙滾滾
消防趕至救援。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨日中午約12時半，秀茂坪順利邨利恒樓3樓一單位失火，並且冒出大量濃煙，多名街坊見狀，慌忙報案求助。
消防接報趕至，開動一條喉及出動一隊煙帽隊灌救，約10分鐘後把火勢撲熄，事件中無人受傷，亦毋須疏散。消防經初步調查後，相信是單位廚房的抽油煙機起火，火警原因沒有可疑。
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