東呼即應：的士轉彎 向安全島標柱直剷

【本報訊】街上「膠」司機及行人亦特別多。《東呼即應》發現網上流傳多條車Cam片段，有的士在沒有其他車輛、行人影響下轉彎，竟然誤撞安全島標柱，事後並無停車處理，反而不顧而去，涉嫌違法。另有片段顯示，荃灣有行人亂過馬路，被提醒卻反而發爛渣，網民大呻劣質司機與劣質行人當道。

今年首季已發生21宗奪命交通意外，奪去23條寶貴性命，按年多40%，但似乎司機及行人依然故我。一段網上流傳的片段顯示，在夜闌人靜、車流完全不密集之時，一名的士司機轉彎竟撞上了安全島標柱。事後標柱疑似受損，但的士司機並沒停車，反而駛走。網民驚訝該「Crazy Taxi」行為，擔心司機的駕駛技術。

亂過馬路 惡漢反撒賴 另一車Cam則見到，司機在荃灣荃華街轉出荃富街時，有一名中年男人在非行人過路處亂過馬路，更「擰歪面」不看道路情況。在司機提醒下卻「起晒弶」，在馬路中央撒賴不走，最終在謾罵聲下敗走。網民笑言他可能以為「我睇你不到」，駛來的車輛便會消失。他們又說劣質司機和行人當道，其他正常的道路使用者不得不「自己睇路」。