東呼即應：樽裝水釋微塑膠 恐致不育癌細胞

東呼教處理蜆貝忌長浸 宜選用天然護膚品 「微塑膠」無孔不入，正污染食物鏈，近年引起全球關注。有研究指出每人每周攝入的微塑膠，相等於一張信用卡的重量。《東呼即應》邀請專家拆解相關情況，有環保團體指，微塑膠不僅存在於食物和水中，甚至空氣中亦有其蹤影。一旦微塑膠進入人體，或附於心臟或其他組織、入侵細胞，有機會增加癌症風險。她倡減少飲用樽裝水。環境學者則說吃海產前應謹慎清理，尤其河蜆等貝殼類，浸泡吐沙時應勤換水，減低攝入微塑膠的機會。

塑膠本身難以被分解，即使分解後會碎化成「微塑膠」，有科學家已經在人類血液中發現微塑膠。美國另一研究發現咀嚼8分鐘香口膠，便會釋出當中94%微膠粒「吞膠」。過去亦有研究指，樽裝水內的微膠粒數量比自來水多22倍，而食鹽、海鮮，甚至茶包中都發現存在大量微膠粒。

綠色和平項目主任譚穎琳表示，微塑膠是指直徑少於5毫米的塑膠碎片，甚至可小至納米級，而微塑膠會流入海洋，被魚類或海洋動物誤食後，最終進入人類食物鏈。她又說，茶包的製作材料多含塑膠纖維，在熱水沖泡時會釋出大量微塑膠。

譚穎琳續引述研究指，微塑膠的威脅在於其表面凹凸，易附着有害物質和重金屬，當微塑膠進入人體，會連同有害物質在血液中循環，甚至附着於心臟、肺部及其他器官組織，長期影響細胞功能，增加癌症風險；另有動物實驗已證實微塑膠能影響生殖系統，導致精子數目減少，增加不孕或生育問題的風險。

排污塵埃車胎磨蝕產生 香港教育大學科學與環境學系副教授曾耀輝則表示，2017年一個全球研究顯示，微塑膠源頭主要來自污水排放；其次來自車胎磨蝕及塵埃，微膠粒最終流入海洋。他指出，人類較多從海產中攝入微膠粒，尤其是雙貝類海產如河蜆。他建議市民在處理時，應特別注意清潔內臟並勤換水，舉例河蜆吐沙處理的過程中，可能會再吸入微塑膠，因此應避免長時間浸泡，並多次換水以減少風險。他又提醒市民避免食用魚腸等部位。

曾耀輝續建議，市民應該減少飲用樽裝水，指經濾水廠處理的自來水每公升可能僅含一粒微塑膠，而樽裝水每公升卻可能含數十粒，甚至高達4,000粒，皆因樽裝水在運輸及儲存過程中，受陽光暴曬或碰撞，容易釋出大量微塑膠。

譚穎琳則建議市民，選用天然產品取代含微膠珠的化妝品及潔膚用品，如選用咖啡渣或燕麥等天然替代品。衣物方面，選擇棉質或麻質等天然材質，減少塑膠纖維衣物在清洗過程中釋出微塑膠。她又呼籲政府加強規管塑膠產品，並推動自備容器購物的「裸買」模式，減少使用即棄塑膠產品。