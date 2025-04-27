省成本增安全性 避風塘改用塑膠浮標

【本報訊】海事處將陸續以「塑膠浮標」，取代在避風塘使用的傳統鋼質浮標。運輸及物流局昨指，由於「膠浮標」自帶浮標顏色，可節省噴漆等工序的成本，同時透過塑膠物料的優勢，減少與船隻碰撞時，導致船體或船員受傷的機會。

13新環保渡輪投入服務 另外，運輸署透過「船隻資助計劃」資助離島渡輪營辦商購買更環保的船隻，其中第一階段採購的22艘新船中，截至4月中，已有13艘新船投入營運，當中包括一艘混合動力船隻。另外有兩艘混合動力船隻已到埗，將於測試後投入營運。

運流局局長陳美寶日前到訪海事處，昨在網誌撰文指近年海事處引入不同的智能及環保措施，例如去年7月推出的「本地船隻電子證書及驗證系統」服務，助縮短整個過程至約6小時，是舊有程序的約三分之一，而且船主同日已可領取電子證書。截至今年2月，處方已發出約2,300張電子證書。她又提到，葵青貨櫃碼頭的首次港口船液化天然氣（LNG）加注作業將於短期內進行，期望吸引更多貨船使用香港作為加注地點。

另外，海事處早年推出流動應用程式，讓公眾免費下載香港海圖資訊。陳預計，處方可於今年底前，以國際海道測量組織的最新通用標準「S-100」製作「S-101電子海圖」，覆蓋香港水域內的所有主要水道。今年海事處加強打擊海上醉駕和藥駕，相關法例於今年1月1日生效。陳指出，海事處過去一段時間，共進行約20次特別行動、巡查超過40艘在航船隻，提醒市民於夏日「遊船河」高峰，切勿以身試法。