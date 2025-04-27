台擬為港澳人士推「長期居留」 設合理過渡期

【本報訊】台港經濟文化合作策進會和台灣陸委會前日為在台港人舉辦講座，會上提及擬為港澳人士居留定居制度增加「長期居留」選項，將會設定合理過渡期，目前在台居留港澳人士可放心。新措施規定，港澳人士不放棄港澳身份，也可自由進出、往來台灣工作和生活。

整體檢視 提高門檻 該策進會前日發布新聞稿表示，此次在台北舉辦第一場「2025港人台適生活講座」，約30名在台港人與會，會上有稅務專家說明在台報稅實務運作，多個政府部門派出代表現場解說相關政策。策進會秘書長盧長水表示，近年兩岸及港澳情勢變化快速，有必要整體檢視、調整居留定居制度，增加「國安觀察期」，提高安全門檻。

盧長水指出，港澳人士到台灣居留定居制度擬將增加長期居留，除要兼顧各類別人士居留條件的權衡，也給不需或不想要申請定居者多一個選項。「2025港人台適生活講座」本月至9月在台北、新北和新竹等地陸續舉辦8個場次，策進會盼可以協助更多在台港人了解制度、釐清疑問、規劃未來，逐步穩健在台灣生活。