滿街吉舖 議員籲5‧1假期留港消費

【本報訊】剛過去的復活節假期大量港人外遊或北上，本地消費巿道十分淡靜，身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀日前專程到筲箕灣東大街，她指街上有不少吉舖，結業的店舖多屬食肆，街坊亦向她大呻港人北上消費影響生意，她希望即將來臨的五一勞動節假期，巿民可考慮留港消費、支持本地經濟，葉太亦在大街品嘗老店美食。

指市民趨接受內地飲食文化 葉劉淑儀發貼指，筲箕灣東大街是著名特色食街及旅遊點，短短一條街已有3座歷史悠久的廟宇，兼且各式食肆林立，日前她重遊東大街，發覺吉舖不少，大部分結業的都是食肆，亦有新開張的餐館，不少都是川菜及內地家鄉菜，可見港人愈來愈接受內地飲食文化。

葉劉淑儀暢遊東大街時，亦光顧了一間屹立多年的知名食肆，並一嘗其崩沙腩、切腩豉油撈麵、香葱魚蛋及豬手等招牌名物，曾與該店創辦人傾談。

有街坊分享社區情況時，許多人都指北上消費潮的確影響東大街的食肆生意，談到五一勞動節假期，葉劉指據聞不少市民將會「請一放四」、自製4天連續假期，建議巿民不妨考慮留港消費，品嘗各國特色美食，發掘香港可愛之處。