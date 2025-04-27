替代容器參差 次輪走塑時間表待定

【本報訊】首階段「走塑」實施逾一年，但原先定在今年內推行、全面禁止膠杯膠餐盒等容器的第二階段管制至今未有實施時間表。環境及生態局局長謝展寰表示，非塑膠替代容器質素參差，認為要等待找到好的替代容器才適宜全面推行，今年年中會和餐廳合作測試餐盒效果再決定。

謝展寰昨在電台節目指首階段「走塑」措施推行後，市民開始已習慣自備餐具，連鎖式食肆已經有80%、90%客人購買外賣時「走即棄餐具」，保守估計每年可節省6,000萬套餐具。謝續稱，大部分商戶都有遵從「走塑」法例，僅21間食肆巡查後被罰款，但比例不多，認為「走塑」計劃成功，而當局會繼續巡查和執法。

需視乎年中試驗成效 至於第二階段「走塑」，謝展寰指目前替代的即棄容器效果不太理想，例如盛湯紙蓋很容易鬆脫及倒出，有些浸久了會變軟，而環保署將在今年中與大型食肆試驗該替代容器。他說全面走塑實施日子要視乎試驗成效，直至找到好的替代品才全面強制推行。他有信心最終可以找到好的替代品，相信第二階段「走塑」不會不推行。

至於去年暫緩、同樣未有時間表的垃圾徵費，謝展寰表示，政府持續推展減廢回收工作見到成果，現時本港垃圾量較2021年減少7.5%；回收率由28%升至33%，差不多達到垃圾徵費的減廢效果。被問到已達回收目標仍需否推行垃圾徵費，謝則說會全面檢討，今年中會向立法會環境事務委員會提交報告。

謝續指，綠在區區的「綠綠賞」應用程式目前已有超過100萬用戶，為進一步推動垃圾回收，亦會推出更多電子券、積分可以用作乘搭港鐵、超市、快餐店等消費。

俗稱「走塑」的管制即棄塑膠法例在去年4月22日起實施，首階段所有發泡膠餐具膠飲管、刀叉匙、攪拌棒及膠碟均受管制，不准銷售，食肆外賣及堂食都被禁止。下一階段則會全面禁止提供及銷售膠杯、碗及飯盒及相關容器蓋。