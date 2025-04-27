暴動罪成服刑 社工陳虹秀面臨停牌5年

【本報訊】現正於監獄服刑的社工陳虹秀，或會面臨停牌5年的處分。社工註冊局指停牌的考量，是因為她參與暴動屬嚴重罪行，局方將於日內發出書面通知，但會給她28日回覆解釋，屆時將視乎回應再作決定。勞工及福利局局長孫玉菡則相信社工註冊局會依法辦事。

予28天作回覆解釋 陳虹秀早前被裁定暴動罪成，社工註冊局主席許宗盛表示，按法例規定，違反國安法附表三條例的人士不得再領社工牌照，可是陳虹秀觸犯暴動罪，是很嚴重的罪行，故有將她停牌5年的考量，然而最後決定還要看她怎回應。許宗盛續指，她在監獄服刑期間，不能履行社工工作，十分關注她應否仍帶着註冊社工的名銜。

對於陳虹秀可能遭到停牌，孫玉菡指社工的註冊或紀律聆訊，均屬社工註冊局的法定職權範疇，相信社工註冊局會依法辦事，根據法例賦予的權力及按照相關法律定的準則，嚴謹、公正、依法處理每項申請及續牌事宜。

陳虹秀2019年8月31日在灣仔軒尼詩道的暴動被捕，2021年區域法院裁定表證不成立，獲無罪釋放。後來律政司提上訴，上月重審裁定陳虹秀暴動罪成，判監3年9個月。