Channel C母公司欠供半年MPF 涉18員工
【本報訊】網上媒體Channel C自23日起停止更新頁面，消息指該公司29名職員被拖糧。積金局回覆查詢時表示，Channel C母公司藝園媒體製作有限公司未有為員工繳交2024年10月至今年3月的強積金供款及附加費，有18名員工受影響，涉及金額約23萬元。
金額約23萬元
積金局指由2024年11月一直積極跟進相關個案，包括透過民事申索及執法，為藝園媒體或Channel C員工追討欠款，並已先後多次入稟小額錢債審裁處，向藝園媒體及Channel C追討拖欠的強積金及附加費，有關追討行動仍在進行中。但積金局至今並沒有收到投訴該兩家公司的個案。
積金局強調，根據強積金法例，僱主必須準時為每名年滿18歲至64歲的僱員，包括受僱期不少於60日的全職或兼職僱員，登記加入強積金計劃，並依法定期作出供款。積金局高度重視僱主拖欠強積金供款的情況。
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