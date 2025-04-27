Channel C母公司欠供半年MPF 涉18員工

【本報訊】網上媒體Channel C自23日起停止更新頁面，消息指該公司29名職員被拖糧。積金局回覆查詢時表示，Channel C母公司藝園媒體製作有限公司未有為員工繳交2024年10月至今年3月的強積金供款及附加費，有18名員工受影響，涉及金額約23萬元。

金額約23萬元

積金局指由2024年11月一直積極跟進相關個案，包括透過民事申索及執法，為藝園媒體或Channel C員工追討欠款，並已先後多次入稟小額錢債審裁處，向藝園媒體及Channel C追討拖欠的強積金及附加費，有關追討行動仍在進行中。但積金局至今並沒有收到投訴該兩家公司的個案。