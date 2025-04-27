高才通推出兩年 年中萬人待續簽

檢討外勞優化計劃 當局稱設清晰配額 本港部分行業勞動力不足，政府分別推出「高端人才通行證計劃」和「補充勞工優化計劃」向外吸納人才，當局指相關計劃輸入的人才已有約20萬，勞工及福利局局長孫玉菡昨日表示，兩年前簽發的高才通簽證，到今年年中約有一萬宗到期，他對續簽情況有信心。至於「補充勞工優化計劃」方面，政府會進行檢討，現時輸入勞工計劃的配額清晰，一旦全數批出則不再輸入，而經擴闊的人才清單增至涵蓋60項專業，他將在明天的立法會人力事務委員會就此議題作報告。

推出逾兩年的高才通計劃，首輪獲批人士簽證已開始屆滿，有意留港工作的人才需續簽，早前有指部分個案僅獲得兩個半月的續簽期。孫玉菡表示，明白外界十分關注高才通計劃下的續簽情況，他希望累積多些資料，待有較穩定客觀的數據時再作公布。估計到今年年中左右，會有約一萬宗兩年前批出的高才通簽證到期，屆時會有較全面的續簽情況。他對續簽情況滿意和有信心。

至於各項輸入外勞計劃有指已引入8萬名勞工，工會質疑在經濟下滑的情況下是否還有輸入勞工的必要，敦促政府檢討「補充勞工優化計劃」。孫玉菡指，政府在2023年9月推行該計劃時，已清晰承諾計劃會先推行兩年，再按照運作經驗進行檢討。現時政府正依據掌握的事實、數據及不同情況，進行檢討工作，並會仔細聆聽勞工界及工商界等方面的聲音，待相關工作完成後，一定會向公眾交代未來方向，及是否有地方需改善或優化。

他續稱，不論是3個行業輸入勞工計劃或「補充勞工優化計劃」，計劃設計均有保障本地工人優先就業的前設，措施是要補充本地勞動力不足。他以「補充勞工優化計劃」為例，當僱主提出申請時，必須先進行本地招聘，勞工處很重視這方面的把關，譬如僱主為本地工人進行面試後表示工人拒聘或認為工作不適合，當局會致電工人了解不適合的原因為何，會很認真處理。他強調行業輸入勞工計劃，不論是建造業、運輸物流抑或安老及殘疾院舍的相關計劃，均設清晰配額，全數批出配額後將不再輸入。

人才清單增至涵蓋60專業 至於政府兩年內第二度更新人才清單，並新增9項專業工種，包括會計業專才及伊斯蘭金融專才等，孫玉菡指有關做法的目的是針對香港發展「八大中心」，若果有些行業的短缺情況較明顯就將其納入清單。現時人才清單已涵蓋60項不同專業，企業通過不同人才入境計劃聘請清單下的專才會非常方便。