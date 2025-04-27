將軍澳騙案去年2727宗 佔整體近6成

計劃有兩大方向，一方面透過派發印有防騙訊息的日常用品紀念品，讓防騙訊息能夠真正入屋。另一方面則透過與各機構組織、學校、政府部門等進行合作，於人流密集又出其不意的地方展示防騙訊息，希望可吸引目光同時又可以進行防騙教育。而防騙急口令活動為該計劃旗下的一大重點項目，透過創意防騙教育活動派發防騙日常用品雙管齊下，將反詐資訊滲透社區各個角落。

防騙急口令增反詐意識

防騙急口令的內容是「陌生來電莫慌張，身份核實再商量，過數驗證至精明，人人防騙至有型！」參與者只需在限定時間內流暢朗讀防騙急口令，即可獲贈豐富獎品，期望市民在反覆挑戰的過程中，將防騙訊息潛移默化地記入腦中，成為精明有型的「反詐達人」。