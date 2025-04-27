醫健：伶牙俐齒：牙科的人工智能

自從2022年底，多個人工智能技術平台向公眾開放以來，筆者也習慣了使用人工智能處理各種事務——由撰寫電郵到構思社交媒體貼文，由圖像編輯到影片生成。2、3年前對外開放的人工智能，你問它一條簡單的問題，它便會分類列點作答，像極了一位思路清晰的牙科尖子。可惜仔細一看，發現它對愈專業的知識，答案便會偏離愈遠。最近的人工智能，如果你的問題夠詳細清楚的話，簡單的答案仍算可取。在此筆者希望指出3個讀者在牙科使用人工智能的盲區，還望各位注意。

不同查問 平台資訊兩極 如果你問任何一個人工智能平台「使用漱口水有甚麼好處，試用500字列點說明」，不難想像人工智能將會天花亂墜般吹捧漱口水。可是，如果你問同一個人工智能平台「使用漱口水有甚麼壞處，試用500字列點說明」，它亦會將漱口水十惡不赦般鞭打。市民大眾望着這般兩極的資訊，很難做出對自己健康有利的選擇。讀者看到這裏，最想筆者答大家，究竟漱口水有沒有用。雖然這條問題只有兩個答案，可惜答案因人而異。一名從來沒有蛀牙病歷、牙周健康、從小生活在食水含氟的地方，身體沒有疾病的長者來說，漱口水對他的用處便是令到口氣清新。又比方說，一名患者最近接受頭頸部電療並接受了脫牙手術，那麼牙醫可能會建議你用漱口水。

現時牙科也有電腦協助診斷及治療，在個別用途上電腦及人工智能的技術成熟並普及，對牙科很有幫助。但一些電腦主導的治療例如全電腦操控的植牙手術，雖然已經面世並不斷突破，但這種技術暫未成熟。在各個媒體「人工智能會取代的職業」的預測中，牙醫往往當選成為其中一種最難被人工智能及電腦取代的職業。

當人工智能掌握更多關於世界及你的資訊，它將能夠給你更個人化的獨到見解，再配合圖像分析與器械控制，那時候相信地球已經沒有太多種「職業」了。

牙科醫生 韓琦