針灸中藥治療 踢走耳鳴困擾

【本報訊】耳鳴是一種常見的健康問題，不僅老年人，青少年、中年人及更年期等人士均有可能出現，嚴重者甚至引起焦慮、煩躁、失眠、記憶力減退及聽力下降等問題。有中醫表示，耳鳴是一種複雜且個體差異較大的問題，中醫通過針灸疏通經絡，配合中藥調理臟腑功能，以改善耳鳴症狀，若長期受困擾，建議及早求醫，避免影響生活。

耳鳴患者可能會感覺其中一側的耳朵或雙耳，甚至整個頭部出現如風吹、蟬鳴或海浪般的聲音。這些聲音的強度和頻率可能時輕時重，甚至逐漸加重。部分患者會間歇性發作，亦有人無時無刻被耳鳴困擾。

辯證分虛實或夾雜 中醫將耳鳴分為實證、虛證及虛實夾雜證。基督教聯合那打素社康服務中醫及中醫專科服務表示，實證類型患者常有口苦咽乾、面色偏暗紅、眼乾澀或有紅筋、胸肋脹痛，或伴隨頭痛、頭暈及便秘等，治療方法以清肝瀉火為主。若耳鳴伴隨耳脹、頭重如裹、胸悶腹脹等，則以清熱化痰為主。

虛證類型患者常感倦怠乏力、少氣懶言、臉色無華、胃口不佳、容易腹脹、大便偏溏、舌質淡、苔薄白及脈細弱。耳鳴在勞累或壓力增加時加重，下蹲起身時尤為明顯，治療方法以健脾益氣為主。若耳鳴持續時間較久，有腰膝痠軟等，則以補腎填精為主。

耳鳴持續時間長的患者可能出現虛實夾雜的情況，出現失眠、四肢怕冷、面色暗淡及記憶力減退等症狀，治療應根據患者實際情況進行綜合調理。