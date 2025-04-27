攪碎煮軟食物 中風長者易吞嚥

【本報訊】不少長者中風後面對吞嚥困難、四肢功能改變等後遺症，都對飲食及生活造成不便，容易導致營養不良、缺水或肌肉流失，甚至引起各種併發症，例如肺炎等。有營養師提醒，若發現長者進食及吞嚥時經常出現咳嗽或面有難色，甚至將食物含在嘴裏不願吞下，應諮詢醫護人員和言語治療師作評估，建議合適的食物質感和飲品濃稠度。

避食高飽和脂肪 若遇上咀嚼和吞嚥困難，基督教聯合那打素社康服務建議，進食粒狀水果，例如藍莓、士多啤梨等，或切小塊的水果。亦可選擇無添加糖的純果汁，另加凝固粉調整質感。可使用攪拌機改變蔬菜質感以便進食，或選用容易煮軟的去皮番茄、茄子、冬瓜、節瓜等水溶性纖維較高的蔬菜。

另外，曾中風的長者亦應避免進食含高飽和脂肪的食物，包括動物油脂，這些都會增加壞膽固醇，增加再次中風風險。宜選擇優質低脂肪蛋白類，例如瘦肉、魚類或海鮮、黃豆類製品等。吞嚥或咀嚼困難者可遵照醫護人員評估後的建議，用攪拌機調整肉類質感，如軟身的蒸蛋和魚塊。

營養師亦建議使用富含單元不飽和脂肪的食油煮食，如橄欖油、牛油果油和芥花籽油。咀嚼困難者可將果仁粉或醬狀食品如花生醬和芝麻醬等，添加至飲品和食物中；吞嚥困難者應避免黏稠食物，應選擇流質植物油；但椰子油及棕櫚油等含高飽和脂肪的油類或食品皆不建議食用。選擇天然調味來代替豉油及醬料等高鈉調味品；減少食用醃製食品如臘腸、午餐肉、皮蛋或話梅等，有助於維持血壓穩定，降低中風風險。