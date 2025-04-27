加辣控煙 經濟旅業稱悲 當局指影響微

強化宣傳重要性 助市民提早適應 政府「控煙10招」修例草案出爐，將於本周三（30日）提交立法會首讀，其中明年4月30日起禁止公眾地方吸食或管有電子煙彈、2027年第二季起禁止非薄荷味加味煙，包括非薄荷味加味水煙及雪茄等。當局昨稱提出有關措施前，已考慮控煙對經濟的影響，相信政策不會對旅客帶來額外影響，又稱措施對經濟的影響「微乎其微」。

太空油氾濫 加力管制另類煙 對於管控另類煙產品，醫務衞生局副秘書長李力綱昨出席電台節目時指，本港3年多前已禁止入口、售賣及推廣另類煙，時隔多年，認為煙民當年購買的「貨尾」應已用盡，惟現時市面上仍有不少人吸食電子煙，甚至太空油，令政府更有決心進一步管制另類煙。明年1月1日起，學校、院舍、醫院等處所門口3米範圍將被劃為禁煙區，同時在人流較多的指定場所及車站排隊時禁止吸煙等。

李解釋，假設本來只有一人排隊等巴士，一旦有其他人排隊候車，就會被視為「排隊」，便不能繼續吸煙，相關執法行動日後會由衞生署控煙酒辦公室負責。他續指，目前距離法例生效仍有約大半年時間，政府會加強宣傳教育，又指社會理解控煙的重要性，而當局初期亦會用「以人為本」的方式處理，希望有助市民適應。

除控煙措施外，當局亦表明會加強打擊私煙，包括明年第4季實施首階段「完稅煙標籤制度」。海關助理關長（情報及調查）黃浩然昨出席電台節目時表示，新修例中建議將提高未完稅煙草罪行的最高罰則，由原有的罰款100萬元及監禁兩年，大幅上調至罰款200萬元及監禁7年。同時，未有申報而攜帶煙草等應課稅品入境，罰款額將由2,000元提高至5,000元。他又提到，執法部門一直有打擊私煙行動，亦成功阻截私煙供應鏈、在街頭執法等，令本地私煙情況未見惡化迹象。

拆封激活完稅標籤 便利追蹤 黃表示，海關去年進行顧問研究，探討約40多個國家和地區的做法後，提出「標籤制度」建議。新「制度」要求之下，每個煙包上，需要貼上具有防偽特徵的實體完稅煙標籤，拆開包裝時會同時拆毀標籤。若該產品已完稅，標籤就會「被激活」，方便當局有需要時可以追蹤調查，相信有助海關執法，打擊私煙。