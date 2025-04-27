「內幕消息」氹落疊 盡失積蓄更欠債 投資騙案一周百宗 呃走逾九千萬

【本報訊】本港在過去一星期，執法部門共接獲近100宗投資騙案，總損失超過9,000萬元，當中最大單的個案損失涉款近1,000萬元，受害者是一名84歲男商人。當局提醒市民切勿輕信所謂「內幕消息」或「必贏貼士」，以及切勿下載任何不明來歷的應用程式。

84歲商人轉帳千萬 執法部門披露，該名84歲男商人透過微信認識了一名自稱為數據公司CEO的人，被誘騙投資虛擬貨幣，並分14次轉帳近1,000萬元到騙徒戶口。另外，一名43歲女文員經Telegram認識一名所謂的投資專家，被誘騙在假投資平台投資港股期指。受害人在兩個星期內，分別17次將合共逾280萬元轉到騙徒提供的帳戶。案中受害人不但損失所有積蓄，更欠下100萬元債務。

勿下載來歷不明程式 執法部門提醒，在投資虛擬資產前，應充分了解相關產品特性和資訊安全風險；切勿輕信在社交平台上發放的所謂「內幕消息」或「必贏貼士」；以及切勿下載任何不明來歷的應用程式。騙徒通常會在網上社交平台、討論區貼文及通訊軟件發放訊息，以低風險、高回報作招徠，吸引素未謀面的網民參與投資，而這些投資大多是不存在或充滿陷阱。