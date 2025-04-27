經濟貢獻逾1100億 赴美留學生 華裔佔25%
【本報綜合報道】中國在美留學生人數眾多，有團體指華裔留學生約佔美國留學生人數的四分一，而中國曾連續15年成為美國最大國際學生來源國，但近年中美關係漸趨緊張，中國學生赴美留學的人數已經開始下降。上月25日，美國國務卿魯比奧向美國負責外交及簽證事務的部門發出一紙命令，要求嚴格審批學生及交流訪問學者的簽證，還指示要查核相關申請人的社交媒體言論等，事件進一步激化中國留學生團體的不滿。中國外交部早前要求美國不要以所謂國家安全理由推行歧視及限制中國留學生的政策。
本月9日，中國文化和旅遊部發布風險提示，指近期中美經貿關係惡化，以及美國國內安全形勢，提示中國遊客充分評估赴美旅遊風險，謹慎前往。
華多部門均發赴美預警
而中國教育部亦提醒家長及學生，近期選擇赴美有關州份學習者，宜做好安全風險評估。在國家不同部委發出預警後，赴美升學的中國學生人數進一步減少。
資料顯示，中國曾是美國留學的最大生源國，但2023年印度已取代中國，而美國有機構統計留學生經濟發現，2023年中國赴美學生對美國經濟的貢獻達143億美元（約1,115.4億港元）。
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