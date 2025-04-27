經濟貢獻逾1100億 赴美留學生 華裔佔25%

【本報綜合報道】中國在美留學生人數眾多，有團體指華裔留學生約佔美國留學生人數的四分一，而中國曾連續15年成為美國最大國際學生來源國，但近年中美關係漸趨緊張，中國學生赴美留學的人數已經開始下降。上月25日，美國國務卿魯比奧向美國負責外交及簽證事務的部門發出一紙命令，要求嚴格審批學生及交流訪問學者的簽證，還指示要查核相關申請人的社交媒體言論等，事件進一步激化中國留學生團體的不滿。中國外交部早前要求美國不要以所謂國家安全理由推行歧視及限制中國留學生的政策。