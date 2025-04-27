美國大規模撤簽證 海外生到港留學升

籲循序漸進取錄 確保配套應對充足 美國特朗普政府早前取消多間大專院校國際學生、教職員工和研究人員的簽證，已知的人數超過1,700人，受影響留學生學業未肄被迫離美，部分人轉到本港升學。教育局局長蔡若蓮昨日透露，美國限制留學生簽證，有海外學生家長安排子女轉到香港留學，而香港學生亦減少到美國留學，直言香港高等教育迎來新機遇。翻查教資會文件，過去3年非本地大學在讀生人數不斷上升，受惠於政府年前放寬八大院校非本地生限額至四成，2024/25學年教資會資助課程的非本地學生人數增至26,631人，按年增幅超過一成半，下學年非本地生增幅料更高。

蔡若蓮昨日出席一個節目時談到最新的留學現象，她指美國收緊簽證，留意到香港學生去美國留學的數字都有下降的趨勢，內地學生除了申請其他國家或地區之外，亦多了申請來港。而且本港的大學都會考慮在美國因學生簽證續期受影響的學生，歡迎他們來到香港繼續學業。

2.6萬非本地生 多數來自內地 她指，香港的大學國際化及多元化，兩文三語教學環境有吸引力，自當局放寬八大院校非本地生限額至四成後，非本地生收生數量大幅上升，反映海外學生留學需求大。希望院校招生循序漸進，以免配套設施未足夠下收取大量非本地生，影響學生學習體驗。

教資會提交立法會特別財委會文件顯示，2024/25學年教資會資助課程的非本地學生人數為26,631人，較2023/24學年的23,098人增加3,533人，多數學生來自中國內地。

另外，立法會正審議《專上學院修訂條例》，蔡表示，現時規管自資院校課程的條文不一致，希望在課程質素和學校管理等方面加強把關，所有專上院校在同一條文下註冊，目標在現屆立法會完成修例。而部分公營大學附屬自資部門的課程，現時只需要經大學本部自行評審資格開辦，毋須經學術及職業資歷評審局評審。修例通過後，當局會提供3年過渡期，讓院校自資部門透過簡易程序，再經評審局完成註冊。

高才子女 「本地生」身份檢討 蔡又回應了政府近年推出多項人才入境計劃「搶人才」計劃，但引起「本地生」身份的爭議，由於不少「人才」抵港後遭質疑只是暫時居港，期間有人安排子女來港升學，有高才通簽證人沒有來港，但子女透過受養人簽證，以本地生身份報考大學。蔡若蓮表示，正檢討相關簽證安排，考慮要求申請人須在港居住一段時間，證明在港發展，子女才能享有本地生身份，同時要考慮對簽證吸引力的影響，但強調不會影響本地學生入學機會。