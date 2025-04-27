到校學前康復名額倍升 稱「零等候」達成

【本報訊】社會福利署助理署長（康復及醫務社會服務）吳偉龍昨日指，目前到校學前康復服務的服務名額已由最初的3,000個，大幅增長至逾萬個，當局投放的資源亦由2018/19年度的3.4億元，增至2024/25年度的13.1億元，現時服務已做到「零等候」。而協會多年來一直與政府和業界積極推動學前康復服務的發展，現提供980個服務名額已等於整項服務的十分之一。

研百寶箱 提升教學支援 香港耀能協會昨日舉行「到校學前康復服務十週年慶典」暨「適異．並行—支援SEN幼兒多元學習需要」研討會，協會董事會主席彭徐美雲表示，過去10年，在社署支持下，該會加強學前康復服務，由2015年最初350個服務名額的試驗計劃，開創了到校服務模式，到疫情期間迅速轉型的線上支援，再發展到今天的校本綜合支援模式，服務名額更增至980名，為各協作學校的師生及家長提供全天候的支援服務，現時協會與91間協作學校攜手，共同見證了到校學前康復服務的蓬勃發展。

為協助有需要老師，協會團隊早前研發「課堂支援百寶箱」，為幼稚園及幼兒中心提供針對各學習範疇的日常教學支援工具及策略，以提升幼兒教師的教學支援效能。該百寶箱含有圖卡、小玩具等13項實用工具，針對幼兒面對的困難可選擇合適工具。