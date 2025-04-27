整合中小學津貼恐「受罰」 教界憂精簡為名削減為實

【本報訊】政府財困，大中小學的教育開支都要縮，早前政府公布了大學回水及幼稚園削資助方案，預算案提出的整合中小學津貼一事仍未公布。現時學校有不同津貼，有教育界人士擔心，政府會藉此取消一些津貼或以精簡之名削減津貼項目，教育局局長蔡若蓮昨日表示，下月會公布整合津貼的詳情。

八大回水40億 資源仍穩定 教育局早前表示成立了專責小組，稱要以創新思維考慮改革及整合各項給予學校的津貼，有指政府會效法資助社福機構的整筆撥款模式，處理中小學的津貼事宜。

對於整合津貼根本就是削減津貼一說，教育局早前指，政府不會預先設定哪些津貼必須削減，而是期望新方法可以靈活及容易管理學校津貼用度。蔡早前形容現時的安排是「A袋餘下的錢（津貼），不能幫補B袋（另一津貼）」，整合津貼後便可改良現時的問題。

另外，政府要求八大回水共40億元，蔡若蓮認為，政府撥予大學的資源仍然穩定，大學有足夠時間去消化和調整。