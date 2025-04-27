涼薄港官削資源 淡化衝擊戕幼園

少子潮營運陷危機 人工低流失率高企 政府有巨額財赤，教育局早前向全港幼稚園發通告，9月起削減幼稚園資助，基本半日制、全日制及長全日制的幼兒教育機構均被劃一削減1.1%資助額，學界擔心結業潮一觸即發之際，教育局局長蔡若蓮昨日卻淡化事件，認為削資助一事對幼稚園營運衝擊不大，又指學生人口下跌令幼稚園收生困難，機構經營情況與削資助沒有因果關係。蔡的言論惹起教育界議員朱國強不滿，隨即炮轟蔡若蓮言論涼薄，批評她無視幼稚園營運困難的言論，令人心寒，指削資對幼園營運是雪上加霜，絕非衝擊不大，要求蔡若蓮盡快與業界會面及溝通。

教局：不應將資助與營運牽扯一起 教育局早前發通告，下學年起削減幼稚園基本半日制、全日制及長全日制的單位資助，劃一削減1.1%，以半日制為例子，單位資助由3.92萬元減至3.878萬元，每名學童減420元。蔡昨日出席一個節目時解釋，若將每名學童被削減的資助額分10期計算，每期只減了42元，相信對幼稚園營運衝擊不大。

她續指，少子化及學童人口下降，令幼稚園收生面對困難，「不應將資助與幼稚園營運牽扯在一起」。她又稱，幼稚園以私營方式營運，政府給的津貼是資助家長，並不是資助幼稚園令其能夠維持經營，又稱幼稚園加學費有嚴格的審查機制處理。

議員轟言論令人心寒 促會面溝通 日前才與幼教界見面的朱國強隨即在社交媒體發文，斥責蔡若蓮的言論涼薄，批評她無視幼稚園營運困難的言論，尤其蔡稱當局無意「資助幼稚園令其能夠維持經營」一說，令人感到心寒，朱國強說，削減資助對幼稚園影響深遠，他已去信蔡若蓮，要求盡快會面，與業界直接溝通。

否決加學費變相凍結 機制涉不公 朱指出，近年學齡人口下跌，幼稚園面對沉重的營運壓力，幼教界已多次反映，單位資助未能應付幼稚園營運開支，另外幼師薪酬長期處於不合理水平，致流失率偏高，影響幼教質素，強調削減津貼對幼園營運絕對雪上加霜，嚴重打擊幼教界士氣，蔡的說法與幼稚園現況完全相反。

朱國強前日才與多區幼稚園校長會面，校長們一致認為執意削減資助，會影響幼稚園營運，並對當局一意孤行，缺乏諮詢與溝通，亦未參考業界意見，落實紓緩措施，感到相當失望。朱國強又指校長們反映，即使申請加費，在現行機制下，倘申請遭當局否決，校方便無法循簡易程序，申請較低的加幅，意味「加唔到就要凍費」，對幼稚園甚不公平。