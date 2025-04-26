控煙最忌半桶水 不治標更難治本

港府早前公布的「控煙10招」昨日刊憲，下周提交立法會首讀。當局聲稱，控煙是以市民健康為大前提，欲降低吸煙率。然而，所謂的控煙10招並非禁煙，如何執法更是有欠交代。而最為外界所詬病的「火車頭」行為，依然未有納入規管。很明顯，所謂控煙既不治標也不治本，港府一日未能決心捨棄煙稅，無煙世代只是空談。

港府開口閉口吸煙危害健康，吸食二手煙同樣傷害極大，卻始終無法下定決心全面禁煙，結果不管如何控煙也是事倍功半，甚至有更多年輕人吸食電子煙，同時令私煙集團豬籠入水。君不見，所謂控煙10招大都不痛不癢，即使將禁煙區擴大至醫院、院舍、學校等專用出入口的3米範圍內，並規定這些處所必須有指示牌示意禁煙，但如何執法，當局隻字不提。

此外，指定地點有兩人或以上的隊伍排隊時便禁止吸煙，包括輪候公共交通工具、進入醫院、體育館、文娛中心等，違者罰款3,000元。不過吸煙者在人龍旁邊經過，法例並無禁止。而且為何要兩人才禁止，而不是完全不准在公眾地方吸煙，當局也是顧左右而言他。遑論邊行邊吸煙的「火車頭」行為並未納入規管，僅列作中期檢討，更顯出所謂的禁煙只是做做樣子，聊勝於無。

醫衞局高官曾經解釋，「火車頭」的行為較難定義，倘有人行數步停下或原地踏步等，是否屬於「火車頭」行為會引來爭拗，實際執法可能出現問題。解釋即是掩飾，只要全面禁煙便能解決執法問題，端視乎港府是否有決心，如今證明就是沒有決心。

新加坡連食香口膠也禁止，一樣未見對旅遊業或經濟造成打擊。港府一味口說吸煙危害健康，另一方面又不在公眾地方全面禁煙，寧願小修小補搞所謂的控煙，到頭來標本也不能治。難怪有市民反映，政府把簡單事情複雜化，建議直接全面禁售煙類產品；亦有煙民認為，吸煙並非吸毒，現在卻要他們淪為做賊一般，實在不公平。

更不必說，控煙半桶水，最終又是肥了私煙集團。2020年至2022年期間，海關查獲涉及本地未完稅香煙的案件數目只有大約3,000多宗，2023年急增至近1.2萬宗。2024年的私煙案件，更佔海關所有案件總數的六成八，按年勁升八成。事實上，港府自大幅提高煙草稅後，吸煙率只是由9.5%微跌至9.1%，但檢獲私煙的數字卻年年上升，庫房收入直線下跌，做法「兩頭不到岸」。

說到底，要有效減少吸煙人口，實行「無煙世代」是關鍵。香港有七成煙民，早在19歲或之前開始每周吸煙，可見禁煙由青少年做起無比重要。試想想，強制新一代禁煙，成本肯定較要求「老煙槍」戒煙低，收效亦更大。很可惜，「無煙世代」一直只被當局視為長遠目標，並無執行時間表。港府始終不捨每年數十億元的煙稅收入，所謂吸煙危害健康，只是站在道德高地說教，錢才是最重要。