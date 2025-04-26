龍七公：五角大樓內亂 新內閣臨散檔

美國國防部所在的五角大樓今年一直亂糟糟，既有軍事機密外洩，也有富商馬斯克領軍的「政府效率部」要其削減開支。亂作一團之際，最近又燒了兩大火頭，一是國防部長海格塞斯被踢爆，不但誤將傳媒高層拉入群組，而且將美軍行動貼上另一私人群組，令美軍行動毫不機密。二是五角大樓前僱員估計海格塞斯不會留任，倘真如此，特朗普陣營或出現3個空缺（有傳馬斯克及財長貝森特也將離開），散檔真不遠了。

消息是美媒爆出，最新爆料指海格塞斯將也門作戰計劃內容貼到另一個私人的Signal加密群組，當中的內容包含美軍會出動「大黃蜂」戰機空襲也門叛軍青年運動，同時附有飛行時間表。這個私人群組的成員大都不是美軍核心人物，而是海格塞斯的妻子、弟弟，還有他的私人律師，以及十多名海格塞斯的私人、專業核心圈成員。這些人當然不具備獲得如此機密的身份，而美軍行動時間都能外洩，一個不慎，便是全軍覆沒，如此離譜的錯漏，顯然比上次傳媒高層加入群組更嚴重，因為涉及的人更多，而事件性質已非錯誤，而是根本無視保密法。

國防部長隨時被炒 美國民眾沒看到海格塞斯的能力，但對他的公職道德實在無法接受。這個時候，曾擔任海格塞斯公共事務代理助理的一名員工請辭了，這人曾擔任五角大樓發言人，對大樓內的亂事知之甚詳，而他爆大鑊說不覺得海格塞斯會留任。美媒刊載了這名知情人的文章，他說：「這一個月，五角大樓一片混亂。從敏感作戰計劃的洩漏到大規模裁員，這種失職行為現在嚴重影響了總統的工作。」他表示，由於「特朗普在追究其高層官員責任方面有着良好的紀錄」，所以國防部長很難留任，意即五角大樓將有排亂。

其實，五角大樓還有一大憂慮。特朗普發起關稅戰後，中國的反制措施包括暫停購買美國戰略性物品，而波音飛機就是這個大項。近期內地航空公司相繼拒絕接收及取消波音飛機的訂單，消息傳出後，波音飛機就算運到中國也要折返，近日便有3架從西雅圖波音公司運抵內地的飛機要飛回美國。

美媒估計，波音737 MAX飛機庫存中，有27架飛機原定是今年交付給中國，中國取消訂單後，波音最少損失12億美元現金，這還只是計算暫時的損失，因為波音的飛機訂單遠不止此。

很多人看不透中國這一招的殺傷力。要知道，波音的訂單，不少都是中國在2018年第一波貿易戰與美國談判時，為了增加貿易額而向美國訂購的，但特朗普發動關稅戰後，雙方愈打愈狠，結果是關稅戰把第一波貿易戰的談判都打沒了，這對近年一直深陷飛機安全危機的波音堪稱致命打擊，對美國國防部何嘗不是重要的衝擊。

波音是美國國防部的大生產商，商用飛機損失不菲，波音還有多少餘力為美軍「餵奶」？