笑看天下：百日維新冇嘢值得慶祝

4月30日是美國總統特朗普上任的第100天，白宮發言人萊維特喺社交平台X預告，特朗普將於29日到密歇根州舉行集會慶祝，這將是他重返白宮後首個大型集會。

然而，特朗普因為經濟政策一塌糊塗，尤其是「對等關稅」拖累全球經濟，更傷及美國筋骨，導致其支持率跌至新低。「百日維新」並沒有令美國「解放」，只迎來一浪高於一浪的反特朗普示威。講真，有乜值得慶祝？

特朗普月初宣布對中國商品徵收對等關稅後，立即遭北京反制，兩國貿易陷入冰點。侵侵日前表示會大減對華關稅，接着又表示正與中國積極商討關稅問題，將與華達成公平協議。財政部長貝森特則表示，美國不會單方面降低對華關稅。其實，美方仲扮乜嘢「矜持」吖！中國外交部表示，中美雙方並無就關稅問題展開磋商或談判，更談不上達成協議。中方毫不留情直接澄清，擺明不急於同美方談判，此亦「知己知彼，百戰不殆」也。事實上，侵侵亂揮關稅大棒，自以為得戚過癮，誰知中國對等反制，招招直打美國要害，本月4日起對7種稀土相關物項實施出口管制，已令美國大叫救命。

呢，亂徵關稅已經傷及美國市場，美國零售商沃爾瑪、Home Depot、Target等，均表示其貨品倚賴中國進口貨，未來幾個星期所有貨品將被清空，貨架再無貨可賣！依家因高關稅難以再從中國進口「平靚正」貨品，又冇其他貨源可替代！侵侵亦心知不妙，不得不佯稱「與中國談判將達成協議」，其心急可想而知。

另一方面，美國與日本及印度的貿易談判亦不順利，至今僅拋出一個毫無約束力的諒解備忘錄，你話侵侵唔心急如焚就假。唉！早知今日，何必當初？