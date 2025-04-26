撥亂反正：馬斯克之外還有沃爾瑪

昨日談到，美國總統特朗普及財長貝森特等近日突然大吹和風，指美國對華關稅終會降低，又否認有意炒掉聯儲局主席鮑威爾，令市場氣氛大為改善，股市掉頭大升，有可能與特氏的親信富商馬斯克的反對意見有關。

馬斯克受特朗普委託，親自領導「政府效率部」大幅削減聯邦政府的人手和資助，影響大量美國公務員和受資助家庭生計，他旗下的電動車公司Tesla早已成為眾矢之的，國內銷售額與股價雙雙大跌。但這總算是為自己支持的理念而承受苦果，身為全球三甲富豪的馬斯克應該願意、也絕對承受得起。

不過，若要為自己根本不認同的「對等關稅」而受靶，馬斯克應會感到不值。而且在中國、歐洲等地均設有生產線的Tesla，可是直接受到對等關稅及中歐反制措施的雙重打擊，可能因而令馬斯克萌生退意，決定淡出MAGA的核心和作戰前線。

除了馬斯克的反對意見，特朗普在態度軟化前夕，與多家美國大型零售商代表會面，似乎也起到一定效用。據報沃爾瑪等過去以平價見稱、數量取勝的零售商，有超過一半進口貨品都是來自內地，對等關稅令它們面對龐大的加價、斷貨，以至被迫縮減業務規模的壓力。據報沃爾瑪與美國網購平台亞馬遜，正在將大量原本打算直接輸入美國的中國貨品，暫時存放在加拿大的港口貨倉，押注特氏遲早會讓步，大幅下調對華關稅後才正式進口。

特朗普之前亦已回應了多家美國創科巨頭的要求，暫緩向智能手機及電腦等電子產品徵稅。特氏是狂人，但不是傻人，他本質仍是一個靈活、決斷的生意人。一宗好的交易做不成，甚至虧了本，就要承認失敗和及早止蝕，無恥對他而言可能只屬讚美。