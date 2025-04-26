自成一家：小心「黠狼」趁機抽水

清代文人蒲松齡所著的《聊齋志異》，有一則狼咬人的故事，大意是一個車伕推着裝載重物的木車登斜坡，正在用盡力氣的時候，一隻狼突然跑出來咬他。車伕擔心一鬆手，貨物就會摔掉並壓到自己，只好忍着疼痛繼續推車。狼於是趁車伕不能出手的時候，咬掉他屁股的一塊肉，然後逃之夭夭。蒲松齡形容這隻狼「黠而可笑」。

在當今國際政治舞台，也有很多狡猾的「黠狼」。譬如，正當中國忙於應對美國總統特朗普揮舞的關稅大棒，一些國家紛紛「黠狼」上身，意圖抽中國水。以日本為例，近期日本政府在時隔6年後，和中方舉行兩國第六次經濟高層對話，以及多次表達首相石破茂訪華意願，在對華關係上釋放出一系列積極的信號。但實際上，這只是日本政府一箭雙雕的策略，希望趁着北京展開外交攻勢建立抗美同盟之際，要求中國解除對日本海產的進口限制；同時通過中日表面的友好向美國政府施壓，換取減少向日本徵收關稅。

一直信奉現實主義的英國，近來同樣轉了性，多次表示要與中國建立更深層次的夥伴關係，並強調在與美國的貿易談判中，不會犧牲與中國的經濟往來。不過，英國政府這邊廂語音未畢，另一邊廂又派出航空母艦前赴印太，劍指中國。英國顯然企圖在中美關稅戰中投機取巧，佔中國的便宜。

說白了，中國在今天已經是經濟大國，但在外交上依然很少真正的盟友。相反，特朗普政府雖然得罪了很多傳統盟國，可是仍有不少支持者。由此可見，中美兩國未來的較量既是實力之爭，也是理念之爭。北京一直強調會秉持合作、共贏的理念與各國建立友好關係，但如何令外國相信中國的崛起是和平崛起，這項工作可不容易做。