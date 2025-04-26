橫眉冷看：磚頭腦袋 自取其辱

據美媒透露，美中兩國的貿易戰開打以來，中方反應強硬，使很多白宮官員大感詫異，依照原本的評估，中國對美國市場倚賴更大，雙方角力，中方理應首先屈服，沒料到事情的發展跟預計截然不同，甚至是完全相反。難怪富商馬斯克說，在特朗普總統的官員名單當中，有些人的腦袋蠢得像磚頭。這些人嘛，包括特朗普在內，既不懂歷史，又不通人情世故，更加悟不透天機與氣運，說實話，當真是跟一袋磚頭無異。

你讀一讀歷史便知道，中華人民共和國立國以來，歷任領導人都是塊硬骨頭。上世紀60年代，國家尚在草創階段，亟須蘇聯提供專家協助。可是當中蘇兩國關係惡化，蘇聯專家要全面撤走時，北京絲毫沒有退縮，中國人靠不了別人，那靠自己便是。當年的中國一窮二白，尚有如此底氣，何況是在今天。

特朗普本人，又尤其不會做人，他日夕盼望能跟中國領導人談判，但當其他國家的領袖叩門，請求商討貿易協議時，此君卻得意忘形，說人家是排着隊去親他的屁股。閣下此言一出，任何一個稍有骨氣的人，自然會馬上對你敬而遠之，這豈不是自絕於人？

談到天命與國運，就更加不是今日白宮之內，那一群木魚腦袋所能明白的。要是懂命數的人，你要跟某君角力，甚至想作一場生死之戰，就得先看看彼此的氣色，或者排一排雙方的命盤。如果發覺對方紅光滿面、正走盛運，你就要避攖其鋒，擇日擇時再戰。本欄已經多次強調，2022年尾至2027年尾，這幾年之內，中國的國勢會跨上另一高峰，勝過立國以來的任何時段。特朗普班子偏要選在此時挑釁中國，哼哼！自然要碰個焦頭爛額。