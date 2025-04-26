強詞有理：太監急了

目前貿易戰形勢，明顯是皇帝不急太監急。美方不斷放出風聲，聲稱中美正進行貿易談判，很快就會達成協議，而中方則一直冷眼旁觀，懶於理會。雙方到底有沒有談判？儼然成為羅生門。中國外交部發言人指這些都是假消息，特朗普則聲稱談判正在進行，「今早開了會」，你相信哪一個？還是這句老話：侵侵靠得住，母豬會上樹。

顯而易見，老美口中的所謂談判，純屬自欺欺人，雙方低層級官員偶爾碰面或通電話，並不奇怪，但與正式談判根本是兩回事，更談不上達成甚麼協議。美方之所以不斷放出假消息，皆因他們實在撐不下去了，急於收拾殘局的企圖路人皆知。反觀中方一點也不急，並非不願談判，而是對方必須先拿出誠意，因為貿易戰是其一手挑起，解鈴還須繫鈴人。套用中國外交部發言人的話：對話談判必須平等、尊重、互惠。

也難怪特朗普急於談判，美國金融市場短時間內出現兩次股債匯三殺，儘管近日美股出現大幅反彈，美債孳息率依然居高不下，意味着大量資金持續流出美元資產，嚴重動搖美元霸權，經濟衰退風險更是急劇升溫。尤其不堪的是，美國國債即將迎來集中到期高峰，單是6月到期的債務就達5.8萬億美元，佔全年到期總量的68%，約佔2024年美國GDP的22%。到時候拿甚麼來還債？只能以債養債，今年美國需要發行8萬億美元新債，應付償還舊債及填補財政赤字。偏偏特朗普此時發動貿易戰，各國對美元資產避而遠之，誰來承接巨額新債？

在全面貿易戰之下，特朗普自稱美國國庫每天可獲得20億美元額外收入，但實際數字遠遠低於此數，更遠遠無法彌補因此造成的各種有形和無形損失。去年美國國債的利息支出達1.1萬億美元，預料今年將高達1.3萬億美元，連同逾萬億美元的國防開支，單是這兩項支出已耗去近半財政收入，說美國外強中乾，一點也不誇張。

有人總是將美國形容得非常強大，彷彿不可戰勝，這主要是恐美心理作祟。其實美國所依恃的無非就是美元霸權和軍事霸權，特朗普的瞎胡鬧正嚴重損害美元霸權，即使不會在短期內崩潰，也必然會加速全球去美元化步伐。如果老美試圖以軍事霸權威脅全球，甚至發動熱戰，不但無法翻盤，只能更快滅亡。特朗普即使再瘋狂，也絕對不敢輕舉妄動。