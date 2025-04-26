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燃燒紙掟入宅 列縱火跟進

消防調查後離去。（李國健攝） 消防調查後離去。（李國健攝）
消防調查後離去。（李國健攝）
【本報訊】昨日凌晨零時許，大埔廣福邨廣惠樓一名姓劉（58歲）男住戶，發現有人把一張燃燒中的包裝紙從氣窗掟入屋內，他見狀連忙撲熄火種，並且報案求助。
消防接報到場，經初步調查後，相信起火原因有可疑，遂把案件轉交執法部門列「縱火」跟進，暫未有人被捕。事件中無人受傷，毋須疏散，並無財物損失。
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