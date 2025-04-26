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食品廠機器傷腳 女工送院
【本報訊】大埔發生工業意外。昨日上午10時許，大埔工業邨大富街19號一食品製造廠房內，一名姓盧（44歲）女子在操作機器期間，懷疑被機器弄傷腳部，在場同事得悉事件，隨即協助報案。救護員接報趕至，發現事主清醒，替其敷治包紮後，再由救護車送院治理，事故原因及經過有待進一步跟進。
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