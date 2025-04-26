啟德打擊違泊 拖走4車

【本報訊】東九龍執法部門於本周四在區內進行打擊交通違例行動，人員於啟德體育園周邊針對涉及駕駛者的違法行為採取執法行動，是次行動的目標包括打擊雙行泊車、停泊在巴士站、行人過路處、道路轉彎位置及緊急車輛出入口等影響其他市民的違泊行為。行動中，執法部門即時拖走4架違泊車輛。