要聞港聞

啟德打擊違泊 拖走4車

違泊車輛被拖走。 違泊車輛被拖走。
違泊車輛被拖走。
【本報訊】東九龍執法部門於本周四在區內進行打擊交通違例行動，人員於啟德體育園周邊針對涉及駕駛者的違法行為採取執法行動，是次行動的目標包括打擊雙行泊車、停泊在巴士站、行人過路處、道路轉彎位置及緊急車輛出入口等影響其他市民的違泊行為。行動中，執法部門即時拖走4架違泊車輛。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者