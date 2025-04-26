遏搵快錢罪行 揭114案拘75人 涉款193萬

包括多宗盜竊 另破2網購騙團 深水埗區執法部門於上月杪至上周六，展開打擊「搵快錢」罪行行動，期間共拘捕75人，涉嫌與114宗包括爆竊、店舖盜竊等案件有關，涉款逾190萬元。行動同時瓦解兩個網購詐騙集團，騙徒分別於網購平台出售冒牌電子產品，以及訛稱受害人輸入錯誤帳號號碼而拒絕交收貨物，兩詐騙集團共涉及37宗串謀詐騙案，騙款總額約77萬元。警員經調查後拘捕15人，包括集團主腦及骨幹成員。

今年1月至3月，深水埗區的「搵快錢」罪案佔整體罪案數字的四分之一，而店舖盜竊數字較去年第4季上升。有見及此，該區執法部門於3月30日至4月19日，展開代號「風憲」的打擊「搵快錢」相關罪行行動，共拘捕57男18女（13至78歲），涉及包括「爆竊」、「扒竊」、「串謀詐騙」、「雜項盜竊」及「店舖盜竊」等114宗案件，涉款高達193萬元。

調查人員表示，其中15名被捕人士屬於兩個網上購物詐騙集團。該部門近月接獲市民報案，報稱於網上購物時受騙，購入冒牌電子產品。警員經情報收集及分析後，發現有詐騙集團以低於市價出售電子產品，藉此吸引受害人，再於交易時以冒牌貨騙取金錢，相信該集團至少干犯15宗案件，涉款約11萬元。

檢獲私家車 疑犯罪得益 警員鎖定該集團的網購平台帳號，至本月上旬喬裝買家交易，當兩名詐騙集團骨幹成員交付冒牌電子產品後，警員隨即表露身份拘捕二人，其後再循線拘捕其餘同黨。行動中，警員共拘捕3男兩女，並檢獲6部冒牌電子產品及一輛私家車，懷疑該車輛是涉事集團的犯罪得益，曾經用於犯案。

另一詐騙集團是在網上購物平台發售電子產品及手錶，當受害人與騙徒面對面交易，騙徒會訛稱受害人輸入錯誤的收款帳號號碼，之後拒絕交貨。根據調查，該集團涉及22宗類似案件，累計騙取約66萬元。警員經調查後，掌握該集團成員資料並拘捕10人，包括兩名集團主腦、兩名骨幹成員、以及6名電話登記用戶和收取騙款戶口的持有人。

調查人員提醒，市民在網上購物時應提高警覺，從官方渠道或途徑購買商品，光顧信譽良好的賣家，切勿誤信騙徒聲稱的特別優惠而遭受損失。