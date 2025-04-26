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元朗掃黃 拘32內地女
涉案女子被帶走調查。
【本報訊】執法部門聯同入境處人員，於本周四在元朗區展開代號「火石」的打擊非法賣淫活動行動，共拘捕32名內地女子，年齡介乎23至50歲，涉嫌「違反逗留條件」。所有被捕人已被扣留調查。
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