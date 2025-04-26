非禮女友12歲女兒 6旬漢囚3年半

【本報訊】居於深圳福田的本地男子，與相識近廿載的已婚女子發展成情侶。前年當他數次在福田住所照顧女友的12歲女兒時，被指連番非禮女童，包括在她身體塗潤膚乳液，再用手指插她的私處，又捏其乳房、吮其乳頭。該男子昨在區院承認3項非禮罪。法官指案件涉及違反誠信，判被告入獄3年6個月。

塗乳液指插私處揉乳房 現年65歲匿名男被告以「T.W.」作代號，他任職中港司機。他被控於2023年6月4日、8月17日及2024年1月14日，在深圳福田沙嘴非禮女童Ｘ。事發時Ｘ年約12歲。法官引述報告指，雖然女童拒認受事件影響，惟母親留意到事發後，女童行為及情緒均有很大轉變。

同意案情指，女童Ｘ的父母早年離婚，Ｘ的母親Y在2018年再婚。被告跟Y早於2005年相識，2019年8月，兩人再聯絡，並發展婚外情。被告居於案發單位，Y曾多次讓被告照顧Ｘ。案情提及3次非禮事件。其中在2023年6月4日凌晨1時許，Ｘ沖涼後躺在床上，被告站在床邊，將潤膚乳液塗到她身上，再脫下她的內褲，舔她的私處。

至2023年8月17日，Ｘ第一次月經。凌晨1時許，Ｘ躺在床上玩電話，被告將潤膚乳液塗到她的手腳及背，未幾把手指插入她的私處，同時拉高Ｘ上衣，揉搓她乳房，吸吮她的乳頭。至翌年1月14日凌晨，被告再次向Ｘ塗潤膚乳液，把手指插入她的私處。被告警誡下說，Ｘ有敏感，尤其食完海鮮後。他遂幫她塗潤膚乳液，減輕她的症狀。案件編號：DCCC 743/2024