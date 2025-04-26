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旺角截查檢毒 男子被捕
涉案男子被帶走調查。
【本報訊】執法部門於本周四在旺角區展開代號「犁庭掃穴」反罪惡行動，共巡查區內15間場所，截查140名男子及238名女子。
期間，警員在西洋菜南街一大廈大堂，以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕一名歲姓麥（37歲）本地男子，並檢獲約55克懷疑可卡因，總值約6.4萬元。
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