被控涉內幕交易 黃百鳴續准保釋

疑慫使另一人買賣股份 6‧5再訊 藝名黃百鳴的電影人黃栢鳴捲入懷疑內幕交易案，今年2月被香港證監會提起刑事法律程序。案件昨日在東區法院再提訊，黃栢鳴有到庭應訊，暫時毋須答辯。案件押後至6月5日再訊，黃栢鳴續准保釋。聆訊歷時不足5分鐘，黃離開法庭時「笑笑口」向傳媒揮手，被問到「有冇信心贏」則沒有回答，逕自登上私家車離去。

現年79歲的黃栢鳴，昨穿黑色西裝應訊，狀甚輕鬆。他被控一項內幕交易罪，指他以就天馬影視（現稱傳遞娛樂）的股份進行內幕交易，違反《證券及期貨條例》第291條。控罪指他大約在2017年8月25日至2017年10月17日期間，涉嫌慫使或促致另一名人士進行天馬影視的股份交易，而他當時為天馬影視的主席兼控股股東，掌握了他知道屬有關天馬影視的內幕消息的消息。

交20萬保金 離港需通知 黃栢鳴在今年2月被起訴，經過數次押後，至昨日下午再提訊。辯方庭上表示，控方剛提供新增文件，辯方需時審閱；亦會跟辯方商討，是否可以以其他方式處理本案，因此申請將案押後。控方沒有反對，但希望下次提訊時，被告可以答辯。裁判官遂把案件押後至6月5日，黃栢鳴獲准繼續保釋，保釋條件包括交出20萬元保釋金，於所提供的住址居住，離港前24小時通知證監會。

資料顯示，天馬影視於2012年10月31日在香港聯合交易所有限公司（聯交所）創業板上市，並於2015年1月9日轉往聯交所主板上市。在黃出售其於天馬影視的控股權益後，該公司自2018年3月13日起易名為傳遞娛樂有限公司。案件編號：ESS 1735/2025